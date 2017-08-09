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Городская площадь талантов состоится в Иркутске 12 августа

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Иркутск. Сибирские новости - В сквере им. Кирова в Иркутске 12 августа вновь пройдет «Городская площадь талантов».

Для иркутян и гостей города будут организованы бесплатные мастер-классы по воркауту, сборке роботов, нанесению мехенди, изготовлению народной куклы, поделок из бумаги и многое другое. Для детей проведут развивающие занятия, мастер-классы по авиамоделированию и яхт-лодочному строению, увлекательные химические эксперименты. Музей оптических иллюзий «Фантаст» представит свои экспонаты, с которыми можно фотографироваться. Все желающие смогут посетить открытые тренировки по йоге.

Иркутские умельцы продемонстрируют свои работы в рамках фестиваля творчества «Иркутский Арбат». Около 100 мастеров представят сувениры из полимерной глины и ткани, украшения из бисера и бересты, интерьерные элементы ручной работы и много других эксклюзивных поделок и мастер-классов по их изготовлению.

Жители и гости города могли посещать «Городскую площадь талантов» в сквере имени Кирова с мая по сентябрь. Заключительное мероприятие этой акции состоится 16 сентября.

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2017-08-09 08:21:29




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