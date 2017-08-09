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Во всероссийских и международных детских центрах в этом году отдохнут более 700 детей из Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Для Иркутской области на текущий год выделено 728 путевок во всероссийские и международные детские центры. Из них в ВДЦ «Океан» выделено 359 путевок, ВДЦ «Орленок» - 107, МДЦ «Артек» - 262. К настоящему моменту в центрах уже отдохнули 355 человек: в «Океане» - 183 человека, «Орленке» - 40, «Артеке» - 132. Об этом «Сибирским новостям» сообщили в региональном министерстве по молодежной политике.

Путевки в центры предоставляются бесплатно в качестве поощрения детей и молодежи, обучающихся по общеобразовательным программам, добившихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы. Их возраст - от 10 до 16 лет (на летние смены с июня по сентябрь - с 8 полных лет до 17 лет) включительно.

Проезд в центры и обратно оплачивается за счет родителей (лиц, их заменяющих) либо за счет организаций, предприятий, средств бюджетов различных уровней. В этом году из бюджета Иркутской области на эти цели направят 9,707 млн руб. Это на 8 млн руб. больше, чем в 2015 - 2016 годах. Тогда сумма финансирования составляла 1,704 млн руб.

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2017-08-09 08:31:01




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