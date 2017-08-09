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Свидетельства на жилье получили шесть жителей поселка Чуна, пострадавших от пожаров

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Шесть жителей поселка Чуна, пострадавших в мае от пожаров, получили свидетельства на выплаты для приобретения жилья. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Он напомнил, что 3 августа подписано постановление, дающее право 114 жителям Тайшетского и Чунского районов на получение выплаты для получения жилья из регионального бюджета. 8 августа в Чунском районе уже принято 20 заявлений на 35 человек и вручены три свидетельства (на шесть человек).

«Для погорельцев Тайшетского района в настоящее время тоже оформляются свидетельства и в ближайшее время будут направлены в муниципалитет для вручения гражданам», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министр также напомнил, что 138 семей из поселка Бубновка Киренского района, потерявших свое жилье во время пожара в апреле 2017 года, уже получили свидетельства на выплаты для приобретения жилых помещений. Всего в населенном пункте проживало 246 семей (587 человек). На ранее выданные сертификаты же заключены 16 договоров купли-продажи, семьи начали переезжать в новые квартиры. Также подбором помещений занимаются жители еще четырех населенных пунктов, которые пострадали от пожаров в апреле 2017 года и уже получили сертификаты. В новые дома переедут шесть семей (16 человек) из села Вершина Аларского района, семь семей (10 человек) из Заларинского района, три семьи (пять человек) из Большерастягаевского участка Зиминского района и три семьи (четыре человека) из Черемхово.

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2017-08-09 08:40:31




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