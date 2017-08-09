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У жителей Иркутской области с начала года изъяли более 4,5 тыс. единиц оружия

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Иркутск. Сибирские новости - С начала года за нарушение правил хранения и использования у жителей Иркутской области изъяли 4,508 тыс. единиц оружия и 2,669 тыс. патронов различного калибра. Всего за это время проведено около 200 проверок обеспечения сохранности оружия юридическими лицами, проверены условия хранения оружия у 58,869 тыс. владельцев, составлено более 3 тыс. административных протоколов.

Всего в настоящее время в Иркутской области зарегистрированы более 98 тыс. владельцев оружия, в собственности у которых находится 148,815 тыс. единиц гражданского оружия. В своей деятельности служебное и гражданское оружие используют 108 юридических лиц.

«Несмотря на проводимую профилактическую работу с гражданами-владельцами оружия, за прошедший период жителями Приангарья допущено хищение 21 единицы и утрата 45 единиц оружия. Совершено четыре преступления с применением зарегистрированного оружия», - сообщает региональное Управление Росгвардии.

Сотрудники ЛРР предупреждают владельцев оружия о необходимости своевременно продлевать разрешающие документы. Так, владелец оружия не позднее, чем за месяц до окончания срока действия разрешающих документов должен обратиться в лицензионно-разрешительное подразделение для продления разрешения. Граждане, не обратившиеся в установленные сроки и имеющие на руках разрешающие документы с просроченным сроком действия, привлекаются к административной ответственности.

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2017-08-09 08:43:45




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