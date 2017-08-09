Роспотребнадзор защитит права жителей Иркутской области, пострадавших при массовом отравлении в Бурятии

08:59 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с массовым отравлением в туристическом комплексе ООО «Группа-Дали» …

Минстрой РФ направил 1,8 млрд рублей на охрану Байкала

08:54 - Москва. Сибирские новости - На реализацию ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие …

Площадь действующих и локализованных природных пожаров в Иркутской области составляет почти 66 тыс. га

08:50 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 8 августа, на землях лесного фонда в Иркутской области …

У жителей Иркутской области с начала года изъяли более 4,5 тыс. единиц оружия

08:43 - Иркутск. Сибирские новости - С начала года за нарушение правил хранения и использования у жителей Иркутской …

Свидетельства на жилье получили шесть жителей поселка Чуна, пострадавших от пожаров

08:40 - Иркутск. Сибирские новости - Шесть жителей поселка Чуна, пострадавших в мае от пожаров, получили свидетельства …

ПФР приступает к оказанию госуслуг с использованием Федерального реестра инвалидов

08:34 - Москва. Сибирские новости - Пенсионный фонд России запускает пилотный проект по оказанию государственных …

Во всероссийских и международных детских центрах в этом году отдохнут более 700 детей из Иркутской области

08:31 - Иркутск. Сибирские новости - Для Иркутской области на текущий год выделено 728 путевок во всероссийские …

Городская площадь талантов состоится в Иркутске 12 августа

08:21 - Иркутск. Сибирские новости - В сквере им. Кирова в Иркутске 12 августа вновь пройдет «Городская …

Парковка на участке улицы Ширямова в Иркутске будет запрещена с 22 августа

08:05 - Иркутск. Сибирские новости - Парковка в районе здания по улице Ширямова №10А в Иркутске будет запрещена …

День рождения ледокола «Ангара» отметят 12 августа

07:56 - Иркутск. Сибирские новости - Праздничный концерт в честь дня рождения ледокола «Ангара» состоится …