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Площадь действующих и локализованных природных пожаров в Иркутской области составляет почти 66 тыс. га

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Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 8 августа, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 16 пожаров на общей площади 10,886 тыс. га леса и 54 га нелесной территории. По три пожара потушено в Братском и Усть-Илимском районах, по два - в Усть-Кутском, Качугском, Нижнеилимском районах, по одному - в Тулунском, Шелеховском, Осинском районах и в Ангарске. Также ликвидировано два очага общей площадью 15,05 га на территории «Заповедного Прибайкалья» в Качугском и Ольхонском районах.

По данным региональной диспетчерской службы, на утро 9 августа локализованы девять лесных пожаров, их общая площадь 443 га: четыре возгорания в Братском районе, три - в Усть-Кутском, по одному - в Боханском и Жигаловском районах. Также локализован один пожар площадью 15 га на заповедных землях в Качугском районе. Продолжали действовать 10 лесных пожаров на площади 986 га леса и 383 га непокрытой лесом территории: пять - в Усть-Илимском районе, два - в Киренском, по одному - в Качугском, Зиминском и Казачинско-Ленском районах. Один пожар на площади 20 га действовал на землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 31 лесной пожар: в Катангском районе - 21, в Киренском - четыре, в Усть-Кутском - три, В Мамско-Чуйском - два и один в Бодайбинском районе. Общая площадь этих возгораний составляет 18,878 тыс. га леса и 45,192 тыс. нелесных га. Тушение 22 пожаров в зоне контроля решено приостановить, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего 8 августа для тушения и локализации лесных пожаров были задействовано 495 человек, из которых 185 - пожарные-десантники, а также 131 единица наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки, переброску личного состава и грузов осуществляли три самолета Ан-2, два Як-18, один легкомоторный самолет CESSNA-172 и два вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 28 часов 25 минут.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 1,003 тыс. нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложено 1,158 тыс. штрафов на общую сумму 16 млн руб.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня чрезвычайный - V - класс пожарной опасности прогнозируется на территории Бодайбинского, Киренского, Усть-Илимского, Братского, Чунского, Казачинско-Ленского, Качугского, Нижнеудинского, Тулунского, Зиминского, Нукутского, Балаганского, Усть-Удинского, Иркутского, Ольхонского, Усть-Кутского и Черемховского районов. IV класс - в Катангском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тайшетском, Шелеховском, Осинском, Ангарском и Слюдянском районах. III класс прогнозируется в Жигаловском районе.

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2017-08-09 08:50:51




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