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Минстрой РФ направил 1,8 млрд рублей на охрану Байкала

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Москва. Сибирские новости - На реализацию ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» за последние два года направлено 1,833 млрд руб. Это позволило обеспечить софинансирование строительства 15 объектов. Среди мероприятий программы строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений, перевооружение котельных и другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ РФ.

С начала 2017 года соглашения заключены со всеми участниками реализации мероприятий программы на 1,741 млрд руб., в том числе средства федерального бюджета - 1,203 млрд руб., консолидированные бюджеты регионов - 0,538 млрд руб.

Напомним, участниками программы являются Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край. При этом отмечаются недостатки в их работе: нарушаются сроки подготовки и предоставления в минстрой России необходимой документации, не всегда соблюдаются графики строительства. Эти замечания в равной степени относятся ко всем участникам реализации мероприятий.

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2017-08-09 08:54:47




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