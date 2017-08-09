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Роспотребнадзор защитит права жителей Иркутской области, пострадавших при массовом отравлении в Бурятии

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Иркутск. Сибирские новости - В связи с массовым отравлением в туристическом комплексе ООО «Группа-Дали» в Республике Бурятия Управление Роспотребнадзора по Иркутской области готово оказать помощь пострадавшим, проживающим в Иркутской области, в восстановлении их нарушенных прав, связанных с некачественным оказанием услуг.

«Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора. Кроме того, потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги, а также компенсации причиненного морального вреда», - сообщает пресс-служба ведомства.

За консультацией по порядку предъявления претензий и судебной защите нарушенных прав потребители могут обращаться в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса, 8 или по телефону «горячей линии» 8-800-350-26-86 (звонок бесплатный).

Напомним, в Бурятии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления туристов, в основном - детей, на туристической базе ООО «Группа-Дали». Среди пострадавших также есть и жители Иркутской области, в том числе дети. По состоянию на 4 августа с симптомами отравления были госпитализированы 82 человека. В Иркутскую область из Бурятии были доставлены 38 детей и 25 взрослых - участников танцевального фестиваля на турбазе. В Иркутск привезли не только участников из Иркутской области, но и из Красноярского края. В настоящее время турбаза закрыта.

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2017-08-09 08:59:28




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