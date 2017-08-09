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Роспотребнадзор защитит права жителей Иркутской области, пострадавших при массовом отравлении в Бурятии
08:59 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с массовым отравлением в туристическом комплексе ООО «Группа-Дали» …
Минстрой РФ направил 1,8 млрд рублей на охрану Байкала
08:54 - Москва. Сибирские новости - На реализацию ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие …
Площадь действующих и локализованных природных пожаров в Иркутской области составляет почти 66 тыс. га
08:50 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 8 августа, на землях лесного фонда в Иркутской области …
У жителей Иркутской области с начала года изъяли более 4,5 тыс. единиц оружия
08:43 - Иркутск. Сибирские новости - С начала года за нарушение правил хранения и использования у жителей Иркутской …
Свидетельства на жилье получили шесть жителей поселка Чуна, пострадавших от пожаров
08:40 - Иркутск. Сибирские новости - Шесть жителей поселка Чуна, пострадавших в мае от пожаров, получили свидетельства …
ПФР приступает к оказанию госуслуг с использованием Федерального реестра инвалидов
08:34 - Москва. Сибирские новости - Пенсионный фонд России запускает пилотный проект по оказанию государственных …
Во всероссийских и международных детских центрах в этом году отдохнут более 700 детей из Иркутской области
08:31 - Иркутск. Сибирские новости - Для Иркутской области на текущий год выделено 728 путевок во всероссийские …
Городская площадь талантов состоится в Иркутске 12 августа
08:21 - Иркутск. Сибирские новости - В сквере им. Кирова в Иркутске 12 августа вновь пройдет «Городская …
Парковка на участке улицы Ширямова в Иркутске будет запрещена с 22 августа
08:05 - Иркутск. Сибирские новости - Парковка в районе здания по улице Ширямова №10А в Иркутске будет запрещена …
День рождения ледокола «Ангара» отметят 12 августа
07:56 - Иркутск. Сибирские новости - Праздничный концерт в честь дня рождения ледокола «Ангара» состоится …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, в западных районах, днём в северо-западных, центральных, верхнеленских, южных районах местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным интернет-рекрутмента HeadHunter в Иркутске 29% вакансий для специалистов без опыта работы.
Актуально
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
Пресс-релиз
АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в первом полугодии 2017 года. С января по июнь комбинат выпустил 242 тыс. тонн цемента – на 11% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.
Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 июля 2017 года достиг 14,79 млрд рублей, увеличившись на 53% по сравнению с данными на начало текущего года.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новую рекламную кампанию, в которой приняли участие победители конкурса «Без звезд в рекламе». Фотографии жительницы Бурятии Аюны Ангуровой и других абонентов Tele2 появились в наружной рекламе на улицах городов России и в салонах связи оператора.