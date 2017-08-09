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Последнего сбежавшего воспитанника спецшколы из Тельмы нашли в Осинском районе

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Иркутск. Сибирские новости - Все воспитанники коррекционной школы поселка Тельма Усольского района, которые самовольно покинули учреждение 31 июля, найдены. В поселке Улей Осинского района 8 августа сотрудники подразделения участковых уполномоченных Боханского межмуниципального отдела МВД России задержали единственного остававшегося в розыске подростка. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.

В настоящее время молодой человек находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. С ним работают специалисты подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области, психологи. По предварительным данным, подросток сбежал, чтобы отметить свой день рождения.

После случившегося в учреждении установили дополнительную камеру наружного видеонаблюдения, а также изменили местоположение уже имеющихся камер: исключены «слепые» зоны, усилен контроль за входной группой.

Кроме того, по всему периметру дополнительно усилили ограждение, ограничивающее доступ к нему (высота забора в спецшколе - 3,8 м). Усилена и служба режима: пересмотрели графики работы сотрудников школы, увеличили количество работников в смену. На территории учреждения установили систему экстренного оповещения о происшествиях, сотрудники службы режима обеспечены дополнительными средствами связи.

По факту самовольного ухода воспитанников спецшколы продолжается служебное расследование. По итогам расследования будет установлена степень вины ответственных лиц и приняты соответствующие решения. Всем сотрудникам образовательной организации будет проведена аттестация на соответствие занимаемым должностям.

Напомним, 31 июля в розыск были объявлены 15 воспитанников школы. Большую часть сбежавших детей задержали 31 июля и 1 августа, еще двоих - 2 августа, один ребенок находился в розыске до 8 августа. Предварительно установлено, что побег не был запланирован и носил стихийный характер.
В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе в поселке Тельма обучаются и постоянно проживают подростки в возрасте от 12 до 17 лет, совершившие правонарушение и направленные в данную образовательную организацию по решению суда.

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2017-08-09 11:41:42




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