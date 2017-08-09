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У Иркутскстата и службы потребительского рынка не сошлись данные об уровне цен в июле

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Иркутск. Сибирские новости - Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области зафиксировала дефляцию на потребительском рынке в июле. Цены на продукты с начала года снизились в среднем на 0,1%, сообщает пресс-служба регионального правительства 9 августа. В свою очередь 4 августа Иркутскстат информировал: в июле в Иркутской области инфляция составила 0,2%. Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,1%.

В правительстве отмечают, что Иркутская область - единственный регион Сибирского федерального округа, где в прошлом месяце по отношению к декабрю предыдущего года наблюдается снижение сводного индекса потребительских цен. В рейтинге регионов СФО Иркутская область в июле текущего года, как и в прошлом месяце, занимает лидирующую позицию по показателю наименьшего роста цен на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) с начала года.

При этом рост цен на продукты в регионе на 2% ниже общероссийского уровня (100,4% и 102,4% соответственно). Ссылаясь на данные Иркутскстата, пресс-служба регионального правительства сообщает, что в июле из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости зафиксировано снижение цен на баранину (кроме бескостного мяса), рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное и подсолнечное, чай черный байховый, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, пшено, крупу гречневую-ядрицу, капусту белокочанную свежую, лук репчатый. Также в июле по сравнению с предыдущим месяцем на территории области отмечено снижение стоимости непродовольственных товаров в среднем на 0,4%.

Иркутскстат зафиксировал рост цен на отдельные фрукты и овощи: апельсины (на 23%), картофель (19%), морковь (11%), груши (6%), яблоки (3%), свеклу (2%). Подорожали сахар (на 8%), мороженое (3%), говядина, сыры сычужные твердые и мягкие, яйца куриные, икра лососевых рыб и рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, соль, карамель, газированная вода (на 1 - 2%).

В то же время стали дешевле свежие овощи: огурцы (на 35%), капуста белокочанная (25%), помидоры (11%), чеснок (9%), лук репчатый (3%), из фруктов: лимоны (9%), виноград и бананы (на 6%). На 1 - 2% снизились цены на колбасу вареную, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), сельдь соленую, крупы манную и гречневую, масло подсолнечное, сухофрукты.

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2017-08-09 11:46:36




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