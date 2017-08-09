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Валерий Лукин поддерживает запрет продажи алкоголя в торговых точках жилых домов

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Иркутск. Сибирские новости - К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину обратились представители общественных организаций Иркутска, обеспокоенные проблемой алкоголизации населения и, что особенно актуально, молодежи. Очень остро этот вопрос стоит в спальных районах города. Как сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена, тревогу забили жители Ленинского округа областного центра.

Независимо друг от друга общество многодетных семей Ленинского района Иркутска «Берегиня» и Ленинская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов обратились к Уполномоченному с аналогичными просьбами. Они сообщили ему о необходимости принять региональный закон о запрете реализации и употребления алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах.

В настоящее время в Законодательное Собрание Иркутской области в порядке законодательной инициативы депутат областного парламента Алексей Козюра внес проект закона «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области». Он предусматривает, что на территории области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых домах. В. Лукин сообщил обратившимся представителям общественных организаций, что он будет поддерживать этот законопроект при его рассмотрении на сессии Законодательного Собрания.

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2017-08-09 11:54:34




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