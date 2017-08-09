Нарушителям санитарного состояния Ангарска выписали почти 1000 предписаний за два месяца

12:24 - Ангарск. Сибирские новости - В рамках акции «Кто это сделал?» нарушителям санитарного состояния …

Художественный музей отметит 80-летие региона выставкой «От Иркутской губернии до Иркутской области»

12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка «От Иркутской губернии до Иркутской области», посвященная …

Муниципалитеты отчитались о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области набирает обороты активная фаза реализации приоритетного …

Многодетные семьи в Иркутской области уже получили на подготовку детей к школе более 17 млн рублей

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается прием документов на предоставление ежегодной …

Мужчина упал с крыши пятиэтажного общежития в Усть-Илимске, пытаясь спуститься на свой балкон

12:08 - Иркутск. Сибирские новости - В Усть-Илимске около одного из общежитий по ул. Энтузиастов было обнаружено …

Горячее водоснабжение в Вихоревке восстановят к 12 августа

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Горячее водоснабжение в Вихоревке (Братский район) возобновится с 12 августа. …

Кассира застрелили при ограблении АЗС в Слюдянском районе

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Следствие разбирается в обстоятельствах смерти 51-летней жительницы Байкальска. …

Валерий Лукин поддерживает запрет продажи алкоголя в торговых точках жилых домов

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину …

У Иркутскстата и службы потребительского рынка не сошлись данные об уровне цен в июле

11:46 - Иркутск. Сибирские новости - Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области зафиксировала …

Последнего сбежавшего воспитанника спецшколы из Тельмы нашли в Осинском районе

11:41 - Иркутск. Сибирские новости - Все воспитанники коррекционной школы поселка Тельма Усольского района, которые …