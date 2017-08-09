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Кассира застрелили при ограблении АЗС в Слюдянском районе

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Иркутск. Сибирские новости - Следствие разбирается в обстоятельствах смерти 51-летней жительницы Байкальска.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области, 9 августа около 8:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в служебном помещении АЗС «Солзан», расположенной в нескольких километрах от Байкальска, с огнестрельным ранением обнаружено тело женщины-кассира.

Предварительно установлено, что с места происшествия похищены деньги. О какой сумме идет речь - пока неизвестно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). «В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

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2017-08-09 11:57:38




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