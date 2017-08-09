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Нарушителям санитарного состояния Ангарска выписали почти 1000 предписаний за два месяца
12:24 - Ангарск. Сибирские новости - В рамках акции «Кто это сделал?» нарушителям санитарного состояния …
Художественный музей отметит 80-летие региона выставкой «От Иркутской губернии до Иркутской области»
12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка «От Иркутской губернии до Иркутской области», посвященная …
Муниципалитеты отчитались о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области набирает обороты активная фаза реализации приоритетного …
Многодетные семьи в Иркутской области уже получили на подготовку детей к школе более 17 млн рублей
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается прием документов на предоставление ежегодной …
Мужчина упал с крыши пятиэтажного общежития в Усть-Илимске, пытаясь спуститься на свой балкон
12:08 - Иркутск. Сибирские новости - В Усть-Илимске около одного из общежитий по ул. Энтузиастов было обнаружено …
Горячее водоснабжение в Вихоревке восстановят к 12 августа
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Горячее водоснабжение в Вихоревке (Братский район) возобновится с 12 августа. …
Кассира застрелили при ограблении АЗС в Слюдянском районе
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Следствие разбирается в обстоятельствах смерти 51-летней жительницы Байкальска. …
Валерий Лукин поддерживает запрет продажи алкоголя в торговых точках жилых домов
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину …
У Иркутскстата и службы потребительского рынка не сошлись данные об уровне цен в июле
11:46 - Иркутск. Сибирские новости - Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области зафиксировала …
Последнего сбежавшего воспитанника спецшколы из Тельмы нашли в Осинском районе
11:41 - Иркутск. Сибирские новости - Все воспитанники коррекционной школы поселка Тельма Усольского района, которые …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность. Ночью в южных, центральных районах, днём в южных районах, по остальной территории в течение суток местами небольшие, умеренные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные дожди, грозы, днём град.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным интернет-рекрутмента HeadHunter в Иркутске 29% вакансий для специалистов без опыта работы.
Актуально
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
Пресс-релиз
АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в первом полугодии 2017 года. С января по июнь комбинат выпустил 242 тыс. тонн цемента – на 11% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.
Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 июля 2017 года достиг 14,79 млрд рублей, увеличившись на 53% по сравнению с данными на начало текущего года.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новую рекламную кампанию, в которой приняли участие победители конкурса «Без звезд в рекламе». Фотографии жительницы Бурятии Аюны Ангуровой и других абонентов Tele2 появились в наружной рекламе на улицах городов России и в салонах связи оператора.