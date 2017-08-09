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Горячее водоснабжение в Вихоревке восстановят к 12 августа

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Иркутск. Сибирские новости - Горячее водоснабжение в Вихоревке (Братский район) возобновится с 12 августа. В субботу планируется запустить котел № 4 на котельной «Водогрейная». Монтаж еще одного нового котла планируется завершить к 28 августа.

Из областного бюджета 1 августа Вихоревке дополнительно выделено около 41 млн руб. на капитальный ремонт котлов №№ 5 и 7. Также ведутся ремонтные работы на двух малых теплоисточниках, для которых из аварийно-технического запаса области выделены два новых котла.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, персонал котельных проходит обучение по эксплуатации оборудования. С 25 по 28 августа пройдут противоаварийные тренировки.

В рамках подготовки к отопительному сезону тепловых сетей города в настоящее время идут работы по профилактике и ремонту запорной арматуры и сетевых насосов. На наружных сетях идет замена теплоизоляции.

Гидравлические испытания запланированы на последнюю декаду августа. Губернатор Иркутской области с такими сроками не согласился. «Гидравлические испытания надо провести как можно раньше, чтобы своевременно выявить все аварийные точки и устранить неполадки до начала отопительного сезона. Можно не на всех сетях сразу, что сложно, а участками по мере их готовности. Также организация, взявшая на себя эксплуатацию котельной «Водогрейная», должна предоставить четкий график поставок угля компанией, с которой заключен соответствующий договор», - поставил задачи С. Левченко.

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2017-08-09 12:01:48




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