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Мужчина упал с крыши пятиэтажного общежития в Усть-Илимске, пытаясь спуститься на свой балкон

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Иркутск. Сибирские новости - В Усть-Илимске около одного из общежитий по ул. Энтузиастов было обнаружено тело мужчины. Следственные органы начали проверку по данному факту.

По предварительным данным, 8 августа около 18 часов 54-летний мужчина не смог попасть в свою комнату, и с крыши пятиэтажного общежития пытался спуститься на свой балкон, расположенный на пятом этаже. Мужчина не удержался и сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

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2017-08-09 12:08:02




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