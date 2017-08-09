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Многодетные семьи в Иркутской области уже получили на подготовку детей к школе более 17 млн рублей

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается прием документов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки к школе детей из многодетных семей, имеющих доход на человека ниже прожиточного уровня. Размер выплаты составляет 3 тыс. руб. на каждого ребенка.

В настоящее время выплата назначена 5,296 тыс. семьям на 10,777 тыс. детей. Выплаты в общей сумме более 17 млн руб. уже получили 2,76 тыс. семей на 5,677 тыс. детей. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено около 22 млн руб., сообщает пресс-служба регионального правительства.

Документы на предоставление выплаты принимаются до 31 августа. По вопросам назначения выплаты следует обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) либо в отделы по обслуживанию заявителей при МФЦ. Более подробную информацию о порядке и условиях назначения выплаты можно получить на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в разделе «Меры социальной поддержки».

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2017-08-09 12:12:44




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