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Муниципалитеты отчитались о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области набирает обороты активная фаза реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство дворов идет в Саянске, Байкальске, Усть-Илимске, Ангарске, Братске, Свирске. Общественные пространства обновляются в Иркутске, Саянске, Байкальске, Черемхово, Железногорске-Илимском и Ангарске.

Ход реализации в регионе приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды обсудили на совещании, которое провел и.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Представители муниципалитетов отчитались о ходе реализации проекта, обозначили, на каких территориях работы уже начались, а по каким проводятся конкурсные процедуры. По итогам обсуждения Р. Болотов поставил задачу ускорить начало работ по благоустройству в Братске, Усолье-Сибирском, Шелехове, Усть-Илимске и Тулуне.

«Деньги государство выделило большие. Степень ответственности, вы понимаете, высокая - расслабляться некогда. Жители должны действительно ощутить, что среда стала более комфортной. Отстающим территориям отчеты, в том числе, фото и видео о том, как идут работы, прошу ежедневно представлять в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области», - цитирует Р. Болотова пресс-служба регионального правительства.

Также участники совещания обсудили подготовку муниципалитетов ко второму этапу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который рассчитан на 2018 - 2022 годы. В настоящее время администрации населенных пунктов проводят инвентаризацию дворовых территорий и заполняют паспорта их благоустройства. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в свою очередь разрабатывает государственную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы.

Напомним, в 2017 году в Иркутской области по итогам общественных обсуждений в муниципальные программы включено 317 дворовых территорий, 34 общественных пространства и семь парков. В первом этапе реализации приоритетного проекта участвуют 15 городов региона: Иркутск, Ангарск, Братск, Байкальск, Свирск, Усолье-Сибирское, Тулун, Усть-Илимск, Зима, Черемхово, Шелехов, Саянск, Киренск, Нижнеудинск, Железногорск-Илимский. Общая сумма средств, направленных на формирование комфортной среды в этих населенных пунктах, составит почти 797 млн руб.

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2017-08-09 12:17:35




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