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Художественный музей отметит 80-летие региона выставкой «От Иркутской губернии до Иркутской области»

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Иркутск. Сибирские новости - Выставка «От Иркутской губернии до Иркутской области», посвященная 80-летию со дня основания Иркутской области, откроется в главном здании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева 10 августа.

Основанный в 1937 году Иркутский областной художественный музей является ровесником Иркутской области. На протяжении своего существования музей собрал свидетельства истории становления Иркутской области, воплощенные в картинах замечательных художников Прибайкалья и Сибири.

Историю Иркутской области представят несколько подразделов экспозиции: красота природы и ее богатства, люди труда и интеллигенция, Великая Отечественная война и великие сибирские стройки, а также современный облик городов - все это воплощено в произведениях крупных сибирских и столичных мастеров: Бориса Лебединского, Анатолия Алексеева, Аркадия Вычугжанина, Глеба Богданова, Виталия Смагина, Евтихия Конева, Ильи Глазунова, Владимира Жемерикина и многих других.

Вход на открытие свободный. Выставка будет работать до 8 октября.

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2017-08-09 12:21:07




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