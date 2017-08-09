Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 09.08.2017, 16:38
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.99 (-0.07)
EUR 70.84 (-0.00)
10 CNY 89.49 (+0.09)
Информер праздники сегодня

Нарушителям санитарного состояния Ангарска выписали почти 1000 предписаний за два месяца

Версия для печати

Ангарск. Сибирские новости - В рамках акции «Кто это сделал?» нарушителям санитарного состояния Ангарска за два месяца выписали почти 1000 предписаний.

Так, с незаконной рекламной расклейкой объявлений борьба ведется с помощью автодозвона и направлений смс-сообщений. Обработано более 100 номеров. В целях предупреждения на стендах в подъездах размещена информация об ответственности, которая грозит нарушителям санитарных правил.

О результатах акции специалисты администрации еженедельно отчитываются мэру Ангарского городского округа Сергею Петрову.

«Помимо устранения завалов следует выявлять нарушителей и штрафовать. К работе подключились активисты, которые сообщают о фактах нарушений на телефон "горячей линии". Ответственность за содержание территории не снимается с управляющих компаний и муниципальных предприятий. Более того, стартовал проект по благоустройству улиц социально ответственными предпринимателями. Подобное шефство позволит навести в городе порядок и создать уютные уголки», - подчеркнул С. Петров.

Ссылки по теме:

2017-08-09 12:24:37




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!