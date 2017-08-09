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Мэр Усольского района проверил ход строительства и ремонта социальных объектов
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Усольский район. Сибирские новости - Мэр Усольского районе Виталий Матюха проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Белореченском, дома культуры в Железнодорожном, а также капремонт бассейна в школе поселка Средний и многоквартирного дома для работников соцсферы в Новожилкино.
В новом ФОКе Белореченского предусмотрен универсальный спортивный зал размером 36х18 м, предназначенный для занятий групп здоровья, художественной и ритмической гимнастикой, для общефизической и атлетической подготовки, а также спортивных игр: волейбола, баскетбола, гандбола, тенниса, бадминтона и мини-футбола. По торцам зала разместятся зоны тренажеров, где будут установлены зеркала и хореографические станки для занятий художественной и ритмической гимнастикой. При проведении игровых видов в зале зеркала предполагается закрывать защитными капроновыми сетками. На границе между залом и зонами расстановки тренажеров предусмотрены четыре отбойные стенки для тренировки теннисистов. В здании предусмотрена раздевалки и душевые. ФОК будет оснащен современным оборудованием, соответствующим всем требованиям.
«Современный спортивный комплекс Усольскому району просто необходим, - подчеркнул В. Матюха. - На сегодня в районе нет ни одного спортивного зала, где можно было бы проводить соревнования разного уровня».
Кроме основного здания, на участке предусмотрено обустройство парковки для посетителей и ограждение по периметру. Стоимость строительства объекта составила 55 млн руб. Окончание работ запланировано на декабрь 2017 года.
Строительство Дома культуры в Железнодорожном началось в ноябре 2016 года. Сейчас строители уже приступили к возведению кирпичных стен, выполнено устройство перекрытий над кинозалом. Объект готов на 40%.
Дом культуры представляет собой двухэтажное здание - на первом этаже будут расположены вестибюль, зрительный зал на 150 мест и универсальный спортзал, а также вспомогательные помещения - гримерная, медкабинет, раздевалки, душевые. На втором этаже - зал для занятия хореографией, раздевалки, душевые, преподавательская, кружковые помещения, кинопроекторская. Предусмотрен и пассажирский лифт для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на второй этаж. Планируется, что здесь будут работать 10 творческих коллективов - вокальных, хореографических и театральных. В этом же здании разместятся библиотечные фонды и комната для ветеранов. Уже проведены аукционы на приобретение светового и звукового оборудования для нового ДК.
Строительство ведется в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и финансируется из средств областного и местного бюджетов. Стоимость проекта более 84 млн руб. Срок сдачи объекта - декабрь 2017 года.
В единственном в Усольском районе бассейне, расположенном в школе поселка Средний, ремонтные работы идут полным ходом. Проведен демонтаж старой облицовочной плитки со стен и пола, в том числе и в чаше бассейна. Строители приступили к внутренним отделочным работам. Проект реконструкции также предусматривает ремонт систем водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления, установку электрооборудования и пожарной сигнализации, а также системы отопления "теплый пол", установку оборудования для фильтрации и обеззараживания воды. Общая сумма ремонта составит более 10 млн руб.
Для молодых специалистов, трудящихся в здравоохранении и образовании, будет предоставлено благоустроенное служебное жилье в Новожилкине. Для этих целей ведется реконструкция здания в самом центре населенного пункта. Реконструкция предполагает перепланировку здания, устройство инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. В настоящее время объект готов на 75 - 80%.
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2017-08-09 17:27:45
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