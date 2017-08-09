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В Иркутске открылся Международный центр трансфера инновационных медицинских технологий
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске на базе областного онкологического диспансера начинает работать Международный центр трансфера инновационных медицинских технологий. Его работа открылась с международной научно-практической конференции «Ведение злокачественных опухолей перитонеальных поверхностей». В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, министр здравоохранения региона Олег Ярошенко, главный врач онкодиспансера Виктория Дворниченко, директор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Владимир Шпрах.
«Еще десяток лет назад люди с онкологией считали рак приговором. Но благодаря усилиям врачей и ученых, в том числе находящихся здесь, удалось разработать новые методы лечения этого заболевания. Считаю, что Иркутск и Иркутская область по праву выбраны местом проведения такой авторитетной конференции. У нас накоплен богатейший опыт борьбы с онкозаболеваниями. Наш диспансер - один из лучших в стране. Его врачи активно и успешно сотрудничают со многими ведущими клиниками и учеными во всем мире. Открывающийся сегодня Международный центр трансфера инновационных медицинских технологий станет основой для медицинского кластера Иркутской области. Этому событию предшествовала серьезная, многолетняя работа с ведущими медицинскими учреждениями и университетами», - цитирует С. Левченко пресс-служба регионального правительства.
На научной конференции свои достижения представят врачи и ученые из США, Германии, Бельгии, Чехии, Франции, Украины, Израиля, Японии, Китая, Австралии и Бразилии, специалисты ведущих научно-исследовательских и лечебных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Томска, Челябинска, Барнаула, Казани, Красноярска, Самары.
Участие признанных специалистов из «Европейского общества онкохирургов», немецко-российского Форума имени Коха и Мечникова, а также лично профессора из клиники Шарите (Германия) Беаты Рау и профессора Хельмута Хана придают конференции высочайший авторитет в научном мире. Кроме того, в Иркутск приехал один из основателей современных подходов к лечению злокачественных новообразований - директор института рака Центрального госпиталя Вашингтона Пол Шугебекер.
«Сегодня Иркутск принимает выдающихся врачей. В течение трех дней предстоят мастер-классы, операции, лекции и дискуссии по одному из самых актуальных методов лечения рака - циторедуктивному. Он возник на стыке хирургии и химиотерапии. И когда возможности привычных способов лечения исчерпывают себя - врачи могут добиться удивительных результатов. А людям возвращается здоровье», - подчеркнул О. Ярошенко.
Одним из главных событий конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере постдипломного медицинского образования между Иркутским областным онкологическим диспансером, Российской медицинской академией непрерывного профессионального образования, немецко-российским Форумом имени Коха и Мечникова, Областной больницей провинции Хэйлунцзян КНР, Онкологическим центром Ёнсе госпиталя Северанс Республики Корея. К этому начинанию также присоединяются Япония, Франция, Германия - с ведущими университетами и университетскими клиниками этих стран также подписаны соглашения.
Как пояснила В. Дворниченко, врачи всего мира смогут учиться друг у друга, обмениваться своими последними достижениями и осваивать инновационные медицинские технологии и новейшее оборудование во время регулярных мастер-классов, семинаров и конференций. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников завершится вручением официальных сертификатов международного и российского образца.
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2017-08-09 17:35:30
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