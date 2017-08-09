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В Иркутске 28 ветеранов сдадут нормы ГТО

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Иркутск. Сибирские новости - Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдадут 28 иркутян в возрасте от 58 до 93 лет, проживающих в Иркутском городском Доме ветеранов. Мероприятие пройдет 10 августа на стадионе ФОК «Локомотив».

Участникам предстоит пройти ряд испытаний, среди которых скандинавская ходьба на 2 км и стрельба из пневматической винтовки. Кроме этого, для ветеранов будут организованы показательные выступления спортсменов по художественной гимнастике и каратэ.

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2017-08-09 17:49:49




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