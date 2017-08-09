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Ангарскцемент увеличил объем производства на 11%
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Ангарск. Сибирские новости - АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в первом полугодии 2017 года. Комбинат за это время выпустил 242 тыс. тонн цемента - на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.
Портландцемента класса ЦЕМ II/А-З 32,5 Б (с добавками) изготовлено 76 тыс. тонн, класса ЦЕМ I 42,5 Н (бездобавочного) - 155 тыс. тонн, марки ПЦ 500 Д0-Н - 11 тыс. тонн. Выпуск клинкера составил 203 тыс. тонн.
Последние два года продажи АО «Ангарскцемент» неуклонно падали - пропорционально уменьшению ёмкости рынка региона отгрузок комбината. В 2015 году они сократились на 22% к 2014 году , в 2016-м - на 10% относительного 2015-го.
В настоящее время в регионе отгрузок АО «Ангарскцемент» наблюдается увеличение ёмкости рынка: за шесть месяцев текущего года потребление цемента выросло на 9% по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков АО «Ангарскцемент», в Иркутской области спрос на цемент стал выше на 4,5%, в Забайкальском крае - на 0,4%, в Бурятии - на 43,4%.
Объем продукции «Ангарскцемента», реализованной с января по июнь текущего года, увеличился на 9%. В общей сложности потребителям отгружено 241 тыс. тонн цемента. При этом автотранспортом клиентам доставлено 138 тыс. тонн. стройматериала, по железной дороге - 103 тыс. тонн. Тем не менее, говорить об устойчивом увеличении спроса на цемент пока рано. В целом в Сибирском федеральном округе рынок «проседает», за первое полугодие его ёмкость уменьшилась на 9%.
Улучшение показателей производства на предприятии связывают с ускорением темпов реализации в Иркутской области программ по жилищному строительству, а также по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, в прошлом году Иркутская область вступила в социально значимую федеральную программу по возведению и ремонту школ «Большая перемена», в 2017-м проводятся масштабные работы по её реализации.
В пресс-службе предприятия отмечают, что в связи с увеличением спроса на цемент возникла необходимость в дополнительном выпуске клинкера. В связи с этим оперативно проведен ремонт футеровки вращающейся печи № 1 и 9 июля агрегат запущен в эксплуатацию. В течение первого полугодия в цехе обжига работали две вращающихся печи - № 2 и № 3. Запущенная вращающаяся печь будет функционировать в течение двух месяцев - до тех пор, пока спрос на цемент не начнет падать в связи с окончанием «высокого» строительного сезона.
«Мы гибко реагируем на любое колебание спроса на нашу продукцию, а оно бывает непредсказуемым,- комментирует генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. - В конце прошлого года рынок явно стагнировал, мы рассчитывали, что в 2017 году он упадет еще на 10% относительно 2016-го. В СФО эти прогнозы подтверждаются, а в регионе отгрузок АО «Ангарскцемент» случился всплеск спроса на цемент. Насколько устойчива эта тенденция, сказать сложно. Если в начале года мы рассчитывали произвести с января по декабрь 490 тыс. тонн строительного материала, то теперь плановый показатель увеличен до 542 тыс. тонн».
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2017-08-09 18:07:38
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