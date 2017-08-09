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Каждый пятый житель Иркутской области получает соцподдержку по оплате жилья и коммунальных услуг

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг за первую половину текущего года в Иркутской области получили 464 тыс. человек или каждый пятый житель региона. Получателями субсидий были 73,6 тыс. семей (8,1% от числа живущих в регионе). На эти цели израсходовано 2,6 млрд руб., вся сумма полностью возмещена за счет бюджетных средств. По данным Иркутскстата, среднемесячный размер соцподдержки составил 730 руб. на получателя, субсидий - 1,352 тыс. руб. на семью.

Средний размер выплат зависит от действующих тарифов и существенно различается по муниципальным образованиям. Из всех территорий области максимальный размер социальной поддержки сложился в Катангском районе (2,853 тыс. руб.), минимальный - в Братском районе (503 руб.). Высокий размер субсидий сохраняется в отдельных северных территориях (в Бодайбо и районе, Мамско-Чуйском и Усть-Илимском районах), а также в Иркутском районе - 2,4 - 2,5 тыс. руб. Наиболее низкий размер в Нукутском, Тайшетском, Тулунском, Балаганском районах (683 - 868 руб).

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2017-08-09 18:19:16




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