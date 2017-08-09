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Состояние всех дворов Иркутска оценят к 1 октября

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» началась инвентаризация дворовых территорий. Мероприятия идут в соответствии с методическими рекомендациями Федерации, сообщила заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства администрации города Елена Федорова.

Утверждено положение о работе инвентаризационных комиссий, а также установлен порядок проведения инвентаризации на местах. В соответствии с этим в каждом округе создана комиссия, специалисты которой составляют Паспорта дворовых территорий. Эта работа позволит оценить текущее состояние дворов и разработать план необходимого благоустройства для каждой территории.

Паспорт благоустройства двора предусматривает характеристики по разным критериям: состояние асфальтового покрытия, наличие, а также качество и количество малых архитектурных форм (урны, лавочки, детские и спортивные площадки, игровые столы, клумбы, скульптурные элементы, ограждения), состояние уличного освещения, оборудование контейнерных площадок для ТБО и другие. По словам специалистов окружных комиссий, при составлении Паспортов благоустройства обязательно учитываются пожелания жителей: например, в некоторых дворах большинство не приветствует установку детской площадки, а где-то людям не нужны автостоянки.

Как отметила Елена Федорова, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2022 года предусмотрено три этапа: инвентаризация дворов многоквартирного жилого фонда, оценка состояния общественных пространств и составление Паспортов благоустройства на территории частного сектора. Первый этап в Иркутске будет завершен уже к 1 октября этого года.

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2017-08-09 18:33:16




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