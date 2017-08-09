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Два землетрясения произошло в Байкальском регионе за неделю

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Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю со 2 по 8 августа произошло два землетрясений со средней расчетной интенсивностью в эпицентре 4,6 балла. Об этом "Сибирским новостям" сообщили в Байкальском филиале геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Так, 2 августа зафиксировано землетрясения силой 4,3 балла, 8 августа - еще один толчок силой 4,9 балла.

В населенных пунктах землетрясения не ощущались.

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2017-08-09 18:40:07




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