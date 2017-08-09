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Погрузка химикатов на ВСЖД выросла почти в два раза

Фото: ВСЖД
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Иркутск. Сибирские новости - Показатель погрузки на ВСЖД по итогам семи месяцев этого года превысил 37,7 млн тонн. Прирост к показателю аналогичного периода 2016 года составил 3,1%.

По сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 89,6%, цветных металлов - на 12,5%, бумаги - на 7,3%, железной руды - на 5,6%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса - на 3,6%, каменного угля - на 4,9%. Вместе с тем, отмечено снижение погрузки строительных материалов на 15,4%, промышленного сырья - на 10,4%, нефтяных грузов - на 2,5%.

В июле на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,4 млн тонн различных грузов, что также выше показателя июля прошлого года на 4%.

Грузооборот тарифный за семь месяцев текущего года увеличился на 7,4% и превысил 147 млрд ткм.

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2017-08-09 19:16:32




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