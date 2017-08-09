Погрузка химикатов на ВСЖД выросла почти в два раза

19:16 - Иркутск. Сибирские новости - Показатель погрузки на ВСЖД по итогам семи месяцев этого года превысил 37,7 …

Два землетрясения произошло в Байкальском регионе за неделю

18:40 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю со 2 по 8 августа произошло два землетрясений …

Состояние всех дворов Иркутска оценят к 1 октября

18:33 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование …

Каждый пятый житель Иркутской области получает соцподдержку по оплате жилья и коммунальных услуг

18:19 - Иркутск. Сибирские новости - Социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг за первую половину …

Ангарскцемент увеличил объем производства на 11%

18:07 - Ангарск. Сибирские новости - АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в первом полугодии 2017 …

В Иркутске 28 ветеранов сдадут нормы ГТО

17:49 - Иркутск. Сибирские новости - Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов …

В Иркутске открылся Международный центр трансфера инновационных медицинских технологий

17:35 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске на базе областного онкологического диспансера начинает работать …

Мэр Усольского района проверил ход строительства и ремонта социальных объектов

17:27 - Усольский район. Сибирские новости - Мэр Усольского районе Виталий Матюха проверил ход строительства …

Нарушителям санитарного состояния Ангарска выписали почти 1000 предписаний за два месяца

12:24 - Ангарск. Сибирские новости - В рамках акции «Кто это сделал?» нарушителям санитарного состояния …

Художественный музей отметит 80-летие региона выставкой «От Иркутской губернии до Иркутской области»

12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка «От Иркутской губернии до Иркутской области», посвященная …