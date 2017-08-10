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В Ангарске разрабатывают проект набережной на реке Китой

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Ангарск. Сибирские новости - Эскизный проект благоустройства будущей набережной на реке Китой начали разрабатывать в Ангарске. В сентябре проект будет представлен на общественное обсуждение.

«Реализация проекта начнется с создания беговой дорожки с освещением, которая пройдет по парку имени 10-летия Ангарска и соединит улицу Набережную с выходом в 95 квартал», - поделилась начальник Управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина Шунова.

Дорожка с промежуточными игровыми и спортивными зонами будет иметь сразу несколько покрытий: отдельно для ангарских велосипедистов и роллеров, прорезиненная часть - для бегунов и любителей скандинавской ходьбы. Для всех остальных предусмотрено место для неспешных прогулок. Будет разработана и новая логистика общественного транспорта, чтобы горожанам и гостям города было удобно посещать набережную.

«На прошлой неделе заместитель министра природных ресурсов РФ Сергей Ястребов дал высокую оценку качеству и ходу работ. По нашей инициативе мы проговорили возможность начала строительства и второй очереди набережной. Это двухкилометровый участок, который должен соединить объекты берегоукреплений. Таким образом, общая протяженность набережной составит более 3 км. У нас есть понимание, как будет осуществляться проектирование и при поддержке областного правительства и министерства природных ресурсов Иркутской области есть возможность получить федеральные средства на реализацию этого проекта», - отметил мэр Ангарска Сергей Петров.

В настоящее время работы проводятся на двух участках Китоя: в районе Старицы и Кирова. Специалисты подрядной организации продолжают укладку массивных габионных конструкций (сетчатых конструкций, которые заполняются природным материалом - камнем, галькой, щебнем), которые должны укрепить берег Китоя. В стадии завершения находится первый ярус габионных конструкций - на участке длинной в 400 метров в усиленном режиме трудятся полсотни человек и 12 единиц тяжелой техники.

Работы идут со значительным опережением графика. До 1 декабря 2017 года подрядчик планирует завершить все свои обязательства. Это на год раньше установленного контрактом срока.

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2017-08-10 07:32:39




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