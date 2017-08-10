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Площадь пожаров в Иркутской области с учетом зоны космомониторинга в этом году выросла на 58%

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Иркутск. Сибирские новости - С начала пожароопасного периода на территории Иркутской области зарегистрировано 1,13 тыс. возгораний. В труднодоступных местах в северных районах в зоне космического мониторинга в результате сухих гроз возникло 115 пожаров. Об этом в ходе рабочей встречи с губернатором региона сообщил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Он отметил, что пожары в зоне космомониторинга в этом году в стране учитываются впервые. "Они дали нам 57,9% от всех площадей, пройденных огнем. Если эту зону вычесть, то, в принципе, мы идем на уровне прошлого года", - сообщил генерал-майор внутренней службы России.

По количеству лесных пожаров на первом месте идет Братский район - 118 возгораний, на втором месте Иркутский - 84 пожара, на третьем - Качугский, где зарегистрировано 83 возгорания. Меньше всех (до пяти очагов) зарегистрировано в Балаганском, Баяндаевском, Нукутском и Слюдянском районах. По площадям, пройденным огнем, лидирует Катангский район.

С начала текущего года органами дознания государственного пожарного надзора по фактам уничтожения и повреждения чужого имущества, а также лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем возбуждено 126 уголовных дел, в том числе 81 дело по уничтожению и повреждению лесных насаждений в крупном размере. В ходе дознания установлены 10 лиц, причастных к совершению преступлений подследственных органам дознания госпожнадзора. Три уголовных дела уже передано в суд. Одно дело по пожару в деревне Пойма Тайшетского района направлено в Следственный комитет. По шести остальным - проводятся следственные и иные процессуальные действия, сообщает пресс-служба областного правительства.

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2017-08-10 07:42:55




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