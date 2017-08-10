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В Иркутске отсутствует угроза подтопления жилого сектора и социальных объектов

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске уровень подъема рек находится в пределах нормы, угрозы подтопления жилого сектора и социальных объектов нет. Об этом на брифинге по устранению последствий прошедшего ливня сообщил заместитель директора МКУ «Безопасный город» Геннадий Мальцев.

Он подчеркнул, что критическая норма выпадения осадков, зафиксированная в течение 12 часов, составляет 50 мм и более. В Иркутске за прошедшие сутки выпало 22 мм.

В настоящее время специалисты ведут мониторинг и оперативно передают информацию в Единую диспетчерскую службу. Спасатели устанавливают вешки на тех участках, где возможно подтопление на территории города.

"За минувшие сутки в Единую диспетчерскую службу поступило всего шесть жалоб. Ситуации не критичные - это подтопление подвала в деревянном доме на Боткина, вода в ограде одного из частных домов на проезде Угольный и подтопление проезжей части. Сотрудники аварийно-спасательной службы и дежурные дорожные бригады оперативно отработали эти заявки", - сообщил Геннадий Мальцев.

Как отметил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский, дежурные дорожные бригады отслеживают состояние ливневой канализации, а также контролируют места возможных подтоплений в городе.

"В круглосуточном режиме работали бригады со спецтехникой по всем округам. В течение прошедшей ночи откачивали воду на улицах Култукской, Красноярской, Баррикад, Ушаковской, в районе Лисихи. Сейчас силами предприятия продолжают расчищаться ливневые стоки, чтобы вода с улиц уходила быстрее", - подчеркнул Михаил Чайковский.

Оставить заявку на откачку ливневой воды можно по телефону Единой диспетчерской службы 520-112.

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2017-08-10 08:17:09




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