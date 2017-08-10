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Площадь действующих и локализованных природных пожаров в Иркутской области составляет около 80 тыс. га
Фото: ГУ МЧС по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - На землях лесного фонда Иркутской области 9 августа потушено 12 лесных пожаров на общей площади 1,309 тыс. га леса и 417 га непокрытой лесом территории. Шесть пожаров ликвидировано в Усть-Илимском районе, четыре в Братском и по одному в Жигаловском и Боханском районах. Зарегистрирована ликвидация четырех пожаров в зоне постоянного космического мониторинга - три в Катангском районе и один в Мамско-Чуйском. Их общая площадь - 1,215 тыс. га леса и 380 нелесных га. Два пожара также ликвидированы на землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» в Качугском районе на общей площади 45 га, сообщает пресс-служба областного правительства.
Утром 10 августа в локализованной стадии находятся восемь лесных пожаров: три возгорания в Усть-Кутском районе, по два в Качугском и Киренском и один Зиминском районе. Общая площадь локализованных возгораний - 796,7 га леса и 412,5 га нелесных территорий.
Продолжают действовать четыре пожара: два в Усть-Илимском районе и по одному в Качугском и Казачинско-Ленском районах на общей площади 640 га леса и 140 непокрытых лесом га.
В зоне постоянного космического наблюдения находится 31 лесной пожар: в Катангском районе - 22, в Киренском - четыре, в Усть-Кутском - три, в Мамско-Чуйском и Бодайбинском районах по одному. Общая площадь этих возгораний составляет 22,782 тыс. га леса и 54,742 тыс. га не лесной территории. По данным пожарам областной КЧС принято решение о приостановке тушения.
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный - V - класс пожарной опасности прогнозируется на территории Усть-Кутского, Усть-Илимского, Братского, Чунского, Казачинско-Ленского, Качугского, Тулунского, Зиминского, Усть-Удинского, Черемховского, Иркутского и Ольхонского районов. IV класс - в Катангском, Бодайбинском, Шелеховском, Осинском и Ангарском районах. III класс прогнозируется в Слюдянском и Мамско-Чуйском районах.
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2017-08-10 08:42:27
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