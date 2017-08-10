Иркутский коллектив "Доктор Джаз" выступит на открытой площадке Музея истории города Иркутска 11 августа

10:15 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский коллектив "Доктор Джаз" выступит на открытой площадке …

В Индонезии может быть создан центр по ремонту и обслуживанию МС-21

10:08 - Москва. Сибирские новости - В Джакарте 9 августа прошла презентация новейшего российского пассажирского …

Предприятия Иркутской области на 6% увеличили инвестиции в основной капитал

09:57 - Иркутск. Сибирские новости - Крупные и средние организации Иркутской области за первое полугодие направили …

Прощание с Людмилой Берлиной состоялось 9 августа

09:51 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области простились с бывшим председателем Законодательного Собрания …

Областной фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Северный Аргиш» пройдет в сентябре

09:48 - Иркутск. Сибирские новости - IV областной фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области …

К отопительному сезону в Иркутске готово около 70% объектов теплоснабжения

08:56 - Иркутск. Сибирские новости - К отопительному сезону в Иркутске готово около 70% объектов теплоснабжения. …

В Бирюсинске пьяный водитель наехал на остановку с людьми

08:45 - Иркутск. Сибирские новости - В Тайшетском районе полицейские разбираются в обстоятельствах дорожного …

Площадь действующих и локализованных природных пожаров в Иркутской области составляет около 80 тыс. га

08:42 - Иркутск. Сибирские новости - На землях лесного фонда Иркутской области 9 августа потушено 12 лесных пожаров …

В Иркутске отсутствует угроза подтопления жилого сектора и социальных объектов

08:17 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске уровень подъема рек находится в пределах нормы, угрозы подтопления …

Площадь пожаров в Иркутской области с учетом зоны космомониторинга в этом году выросла на 58%

07:42 - Иркутск. Сибирские новости - С начала пожароопасного периода на территории Иркутской области зарегистрировано …