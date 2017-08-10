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В Бирюсинске пьяный водитель наехал на остановку с людьми

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Иркутск. Сибирские новости - В Тайшетском районе полицейские разбираются в обстоятельствах дорожного происшествия, в котором пострадали четыре человека.

Около 16:00 9 августа в дежурную часть полиции сообщили о том, что на улице Парижской Коммуны в Бирюсинске под колесами легковой машины оказались несколько пешеходов. Как установили инспекторы ГИБДД, нетрезвый 39-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ» наехал на четырех женщин, которые в районе остановки общественного транспорта ожидали маршрутное такси. Все пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято правое решение. Между тем, за управление автомобилем в пьяном состоянии мужчина привлечен к административной ответственности.

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2017-08-10 08:45:18




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