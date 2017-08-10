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К отопительному сезону в Иркутске готово около 70% объектов теплоснабжения

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Иркутск. Сибирские новости - К отопительному сезону в Иркутске готово около 70% объектов теплоснабжения. Об этом мэру города Дмитрию Бердникову доложила председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова на совещании по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему зимнему периоду.

По информации заместителя мэра подготовка Иркутска к началу отопительного сезона идет по графику. На сегодня тепловые сети готовы к приему тепла на 70%, тепловые насосные станции - на 60%, центральные тепловые пункты - на 65%. Кроме этого, продолжается работа по подготовке водопроводов и систем канализации. Водопроводные сети готовы на 98%, канализационные насосные станции и сети - на 100%. Также ведется работа по подготовке котельных, сформирован запас топлива: угля - 74%, мазута - 82%.

Мэр Иркутска поручил главам округов обратить особое внимание на подготовку к началу отопительного сезона социальных и жилых объектов. В рамках подготовки к отопительному сезону обеспечивается тепловой контур зданий, производится замена внутридомовых инженерных систем, ремонт и утепление подъездных дверей, чердаков, межпанельных швов.

"Также необходимо усилить работу с управляющими компаниями, держать на контроле подготовку тепловых узлов жилого сектора", - подчеркнул Дмитрий Бердников.

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2017-08-10 08:56:33




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