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Областной фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Северный Аргиш» пройдет в сентябре

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Иркутск. Сибирские новости - IV областной фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Северный Аргиш» состоится на острове Юность в Иркутске 9 сентября.

Жителей и гостей города ожидает обширная фестивальная программа, которая даст уникальную возможность приобщиться к северной культуре нашего региона.

На фестиваль съедутся национальные культурные центры, ассоциации и автономии, семейно-родовые общины, фольклорные коллективы, ансамбли, этнографические группы и мн.др. Через свои выступления и показы участники представят богатую самобытную и аутентичную культуру коренных малочисленных народов Севера: традиционные танцы, песни, игры на национальных инструментах, традиционную кухню, внутреннее убранство кочевого жилища (чума), изделия мастеров народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства.

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2017-08-10 09:48:28




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