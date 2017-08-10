Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 10.08.2017, 10:18
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.96 (-0.03)
EUR 70.42 (-0.42)
10 CNY 89.78 (+0.29)
Информер праздники сегодня

Прощание с Людмилой Берлиной состоялось 9 августа

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области простились с бывшим председателем Законодательного Собрания Людмилой Берлиной. Похороны состоялись 9 августа. Как стало известно «Сибирским новостям», по решению ее родственников, панихида прошла в очень узком кругу людей. Присутствовали только самые близкие Л. Берлиной.

Напомним, Л. Берлина умерла 8 августа на 63 году жизни после тяжелой болезни. Она была депутатом Законодательного Собрания четвертого созыва, заместителем председателя с 2004 по 2008 годы. С 2008 по 2013 годы занимала пост председателя Законодательного Собрания Иркутской области первого созыва, затем также спикера регионального парламента с 2013 по 2015 годы. Л. Берлина сложила с себя полномочия председателя на 23-й сессии 15 апреля.

Ссылки по теме:

2017-08-10 09:51:14




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!