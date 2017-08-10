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Предприятия Иркутской области на 6% увеличили инвестиции в основной капитал

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Иркутск. Сибирские новости - Крупные и средние организации Иркутской области за первое полугодие направили в основной капитал 76,9 млрд руб. инвестиций. По данным Иркутскстата, в сопоставимой оценке это на 6,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

При этом снижение инвестиционной активности наблюдается в обрабатывающих производствах, строительстве, сфере недвижимости, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, соцобеспечении.

В основном предприятия вкладывают собственные средства - 82% от общего объема инвестиций. Из привлеченных средств наиболее весома доля бюджетных источников, на них приходится 7,8% общей суммы вложений. Здесь превалируют средства федерального бюджета. Для долевого строительства привлечены средства населения (более 700 млн руб.; 0,9%).

Около половины инвестиций (43,8%) направлено на возведение сооружений, четверть средств вложена в машины и оборудование, инвентарь и другие объекты, 12,9% - в строительство нежилых зданий. Из общей суммы инвестиций 4,7% потрачено на приобретение транспортных средств, 6,6% - на информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, объекты интеллектуальной собственности. На строительство жилья направлено 1,1 млрд руб. или 1,5% общей суммы.

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2017-08-10 09:57:22




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