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В Индонезии может быть создан центр по ремонту и обслуживанию МС-21

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Москва. Сибирские новости - В Джакарте 9 августа прошла презентация новейшего российского пассажирского лайнера МС-21. Это один из шагов в реализации договоренностей о развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества между Россией и Индонезией. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Эта машина является воплощением прогресса российского авиастроения за последние годы. Она создана на основе уникальных инновационных разработок в области двигателестроения, электроники, композитных материалов, трехмерной печати. По оценкам специалистов, данный самолет не только не уступает, но и по целому ряду показателей превосходит последние модификации аналогичных машин зарубежного производства», - отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, Россия рассчитывает, что МС-21 будет востребован на динамично растущем рынке авиаперевозок Индонезии и сможет стать оптимальным решением для обеспечения надежной транспортной взаимосвязанности островов индонезийского архипелага. «Отмечаем, что производитель этого самолета корпорация «Иркут» готова не только поставлять в Индонезию данную машину, но и развернуть здесь многоплановое научно-техническое и производственное сотрудничество с местными индонезийскими партнерами. Речь может идти о создании регионального центра по ремонту и обслуживанию этих самолетов», - заявил С. Лавров.

Он обратил особое внимание: МС-21 - очень дефицитный товар. Он успешно проходит летные испытания, а параллельно уже подписаны контракты на поставку 175 машин, а предварительные соглашения - более чем на 250 единиц.

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2017-08-10 10:08:02




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