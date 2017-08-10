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В Иркутской области сотрудники ОМОН Росгвардии обезвредили боевую гранату

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области бойцы ангарского ОМОНа Управления Росгвардии обезвредили боевую гранату. Местный житель обнаружил ее в лесном массиве.

В дежурную часть отряда мобильного особого назначения поступила информация о том, что в лесном массиве, в 1,5 км от Черемхово, мужчина обнаружил предмет похожий на гранату. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты инженерно­технической группы ОМОН. Взрывотехники установили, что это боевая граната «Миллса», выпущенная за рубежом предположительно в 1915 году.

Сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас на месте накладным зарядом.

По факту обнаружения взрывоопасного предмета проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

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2017-08-10 11:24:50




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