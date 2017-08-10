Экспедиция «Байкал-Аляска» завершила четвертый этап плавания в Петропавловске-Камчатском

Иркутск. Сибирские новости - Экспедиция «Байкал-Аляска» прошла 11 тыс. км и завершила четвертый этап плавания в Петропавловске-Камчатском.



Стартовали участники два месяца назад, 30 мая от ледокола Ангара. За это время экспедиция преодолела Байкал, Лену, таёжные реки Якутии и Дальнего Востока, Охотское море и Тихий океан. Миновав Аян, Охотск, Магадан, залив Шелехова и западное побережье Камчатки, участники остановились в Петропавловске-Камчатском.



Продолжится экспедиция в 2018 году. «В следующем году мы планируем продолжить путешествие в конце июня по маршруту вдоль побережья Чукотки на север. В рамках этого путешествия мы планируем популяризовать Байкал», - прокомментировал руководитель экспедиции Анатолий Казакевич.



Весь путь участники прошли на парусном надувном разборном катамаране «Искатель».



«Мы остались довольны нашим катамараном - он действительно хорош, даже прошел по мелководью в 15 см. Судно способно идти как под парусом, так и под мотором. Конечно, были технические неполадки, оборудование требовало ремонта, но это не было проблемой и решалось без сложностей. Единственное, что нам нужно - это доработать катамаран, а именно - подготовить его к более жестким, холодным погодным условиям, ведь предстоит идти на север. Будем его утеплять оленьими шкурами, может быть, придумаем печь», - подчеркнул технический директор экспедиции, капитан Роман Неудачин.



До конечной цели путешествия - Аляски - исследователи доберутся в следующем году, в этом году участникам помешали погодные условия, из-за которых запланированные сроки сдвинулись на две недели.



«Экспедиция получила очень хороший, позитивный отклик во всех регионах. Проекты такого масштаба единичны во всей стране. Безусловно, у проекта есть дальнейшее будущее с выходом на международные рынки. И сейчас мы решаем все организационные вопросы с коллегами из Аляски в области туристического сотрудничества», - прокомментировала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.



Сейчас участники оформляют все собранные материалы, по которым в дальнейшем будет создан цикл телевизионных передач, издана фотокнига и туристический маршрут по всему пути.



Напомним, экспедиция «Байкал - Аляска» - это историко-географический проект, который открывает современным туристам Восток России, Тихий океан и Аляску. Экспедиция включена в перечень мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Иркутской области. Она также приурочена к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи.



Международную экспедицию «Байкал - Аляска» поддержало министерство развития Дальнего Востока, правительство Иркутской области, правительство Хабаровского края, министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, министерство региональной политики Новосибирской области, Русское географическое общество.



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2017-08-10 11:33:29