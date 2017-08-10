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Жители Иркутска смогут задать вопросы по благоустройству дворов и общественных пространств во время прямой линии

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Иркутск. Сибирские новости - Прямая линия с председателем комитета городского обустройства Еленой Федоровой пройдет в редакции газеты «Иркутск» 14 августа.

Заместитель мэра ответит на вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и возможности подачи заявок на 2018 год. А также расскажет о том, как проходит реализация приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».

Звонки будут приниматься по телефону: 734-684. Свои вопросы также можно оставить предварительно.

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2017-08-10 11:51:09




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