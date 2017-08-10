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Житель Братска из-за ревности убил своего соперника

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Иркутск. Сибирские новости - В Братске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Накануне ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в одной из квартир дома № 17 по улице Енисейской в обнаружено тело 40-летнего мужчины с ножевым ранением в области груди.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 25-летний местный житель, нигде не работающий, ранее судимый, который на почве ревности ударил потерпевшего ножом. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

В настоящее время злоумышленник задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области.

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2017-08-10 11:57:53




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