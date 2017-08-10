Заксобрание готово на ближайшей сессии рассмотреть изменения в бюджет для строительства дороги на Ольхоне

Фото: Иванна Обухович

Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области готовы оказать всестороннюю поддержку правительству региона по строительству дороги на острове Ольхон от паромной переправы до поселка Хужир. Об этом заявил председатель регионального парламента Сергей Брилка, комментируя задачу, поставленную президентом страны перед исполнительной властью области.



Напомним, по расчетам министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, стоимость реализации проекта составит более 2 млрд руб. «Существует определенная процедура, установленная законами Российской Федерации и области, соблюдение которой позволяет сохранить порядок и прозрачность в расходовании бюджетных средств. Как только правительством области в парламент будут внесены необходимые для работы документы, депутатский корпус готов на ближайшей сессии рассмотреть изменения в бюджет для обеспечения финансирования разработки проекта и строительства дороги на острове Ольхон», - заявил С. Брилка.



На всех этапах реализации проекта, по его словам, этот вопрос поставят на парламентский контроль: сроки подготовки документов, суммы, организацию закупок и строительных работ. «Строительство - это сложный процесс, требующий тщательного подхода. Но транспортная магистраль для жителей и гостей острова должна быть введена в оптимальные сроки. Мы надеемся, что ее сделают качественно, и дорога будет служить людям долгие годы», - отметил С. Брилка.



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2017-08-10 12:00:35