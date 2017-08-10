ОНФ предлагает отказаться от алкоголя на банкете в честь 80-летия Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в региональное правительство с предложением исключить закупку алкоголя на бюджетные средства в рамках празднования 80-летнего юбилея области.



«Согласно опубликованной документации, на юбилейный прием планируется пригласить не менее 1 тыс. человек. При этом активисты проекта ОНФ «За честные закупки» обратили особое внимание, что на бюджетные средства планируется приобрести значительный объем алкоголя», - отметил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Илья Яковенко. Для проведения торжественного приема планируется приобрести 10 л коньяка семилетней выдержки, 15 л водки, 45 л вина и 45 л шампанского.



Как сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ, по условиям документации государственный заказчик, которым является управление делами губернатора и правительства Иркутской области, по согласованию с исполнителем может заменить блюда в пределах утвержденной стоимости меню.



«Предстоящие юбилейные торжества в честь 80-летия Иркутской области являются значительным событием для региона. В целях популяризации здорового образа жизни, в первую очередь среди молодежи, представляется целесообразным проведение мероприятия без алкогольной продукции, тем более за счет областного бюджета. Следует учитывать острое неприятие общественностью самого факта покупки алкогольных напитков за государственный счет, в то время как тенденция последних лет - это ограничение розничной продажи алкоголя в дни различных праздников, а также уменьшение числа сомнительных закупок», - резюмировал И. Яковенко.



Напомним, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области объявило аукцион на оказание услуг по организации питания на торжественном приеме губернатора в честь 80-летия региона. Из областного бюджета на эти цели выделят 1,8 млн руб. Помимо алкоголя, в меню 7,55 тыс. холодных закусок (канапе с омулем, канапе с лососем и сыром моцарелла, мини-шницели из курицы в мармитах, хрустящие тосты с куриным филе и др.) и 2,6 тыс. десертов (мини-пирожное миндальное, трюфель в миндале, фруктовое ассорти и пр.). Также гостей ждет сок, чай, кофе.



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2017-08-10 12:09:34