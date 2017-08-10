|
..
|Центробанк РФ
|USD
|59.96
|
↓
|
(-0.03)
|EUR
|70.42
|
↓
|
(-0.42)
|10 CNY
|89.78
|
↑
|
(+0.29)
|
ОНФ предлагает отказаться от алкоголя на банкете в честь 80-летия Иркутской области
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в региональное правительство с предложением исключить закупку алкоголя на бюджетные средства в рамках празднования 80-летнего юбилея области.
«Согласно опубликованной документации, на юбилейный прием планируется пригласить не менее 1 тыс. человек. При этом активисты проекта ОНФ «За честные закупки» обратили особое внимание, что на бюджетные средства планируется приобрести значительный объем алкоголя», - отметил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Илья Яковенко. Для проведения торжественного приема планируется приобрести 10 л коньяка семилетней выдержки, 15 л водки, 45 л вина и 45 л шампанского.
Как сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ, по условиям документации государственный заказчик, которым является управление делами губернатора и правительства Иркутской области, по согласованию с исполнителем может заменить блюда в пределах утвержденной стоимости меню.
«Предстоящие юбилейные торжества в честь 80-летия Иркутской области являются значительным событием для региона. В целях популяризации здорового образа жизни, в первую очередь среди молодежи, представляется целесообразным проведение мероприятия без алкогольной продукции, тем более за счет областного бюджета. Следует учитывать острое неприятие общественностью самого факта покупки алкогольных напитков за государственный счет, в то время как тенденция последних лет - это ограничение розничной продажи алкоголя в дни различных праздников, а также уменьшение числа сомнительных закупок», - резюмировал И. Яковенко.
Напомним, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области объявило аукцион на оказание услуг по организации питания на торжественном приеме губернатора в честь 80-летия региона. Из областного бюджета на эти цели выделят 1,8 млн руб. Помимо алкоголя, в меню 7,55 тыс. холодных закусок (канапе с омулем, канапе с лососем и сыром моцарелла, мини-шницели из курицы в мармитах, хрустящие тосты с куриным филе и др.) и 2,6 тыс. десертов (мини-пирожное миндальное, трюфель в миндале, фруктовое ассорти и пр.). Также гостей ждет сок, чай, кофе.
Ссылки по теме:
2017-08-10 12:09:34
Комментарии
|
|
В Усть-Илимске приступили к реализации программы по формированию современной городской среды
12:28 - Усть-Илимск. Сибирские новости - В Усть-Илимске приступили к реализации программы «Формирование …
Житель садоводства в Иркутске убил 56-летнего мужчину из-за украденного листа железа
12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Свердловскому району Иркутск возбудил уголовное дело …
В Иркутске следствие просит содействия в поиске лица, причастного к смерти новорожденного ребенка
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного …
В лагере «Орленок» в Куйтунском районе детей кормили «незаконным» мясом
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - В детском образовательно-оздоровительном лагере «Орленок» (п. …
ОНФ предлагает отказаться от алкоголя на банкете в честь 80-летия Иркутской области
12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в …
Заксобрание готово на ближайшей сессии рассмотреть изменения в бюджет для строительства дороги на Ольхоне
12:00 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области готовы оказать всестороннюю …
Житель Братска из-за ревности убил своего соперника
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного …
Жители Иркутска смогут задать вопросы по благоустройству дворов и общественных пространств во время прямой линии
11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Прямая линия с председателем комитета городского обустройства Еленой Федоровой …
Экспедиция «Байкал-Аляска» завершила четвертый этап плавания в Петропавловске-Камчатском
11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Экспедиция «Байкал-Аляска» прошла 11 тыс. км и завершила четвертый …
В Иркутской области сотрудники ОМОН Росгвардии обезвредили боевую гранату
11:24 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области бойцы ангарского ОМОНа Управления Росгвардии обезвредили …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Иркутске и выяснили, какова ситуация на рынке труда в сфере «Строительство, недвижимость», какие специалисты востребованы и какую зарплату им предлагают.
Актуально
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 10 по 13 августа в Черемхово Иркутской области будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье на площадке перед ТЦ Spar жители Черемхово смогут бесплатно смотреть любимые фильмы на LTE-скоростях Tele2.
АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в первом полугодии 2017 года. С января по июнь комбинат выпустил 242 тыс. тонн цемента – на 11% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.
Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 июля 2017 года достиг 14,79 млрд рублей, увеличившись на 53% по сравнению с данными на начало текущего года.