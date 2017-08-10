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В лагере «Орленок» в Куйтунском районе детей кормили «незаконным» мясом

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Иркутск. Сибирские новости - В детском образовательно-оздоровительном лагере «Орленок» (п. Кундуй Куйтунского района) выявили нарушения в сфере ветеринарного законодательства.

На складе учреждения хранилось 10 кг говяжьего фарша без информации о продукте, 3,225 кг говядины - без клейма, подтверждающего проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, 4,45 кг замороженной тушки курицы - без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.

В отношении директора лагеря возбуждено дело об административном правонарушении. «Выданное предписание об утилизации опасной продукции учреждением выполнено в срок», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

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2017-08-10 12:12:53




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