Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 10.08.2017, 16:23
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.96 (-0.03)
EUR 70.42 (-0.42)
10 CNY 89.78 (+0.29)
Информер праздники сегодня

В Иркутске следствие просит содействия в поиске лица, причастного к смерти новорожденного ребенка

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), по факту обнаружения тела неизвестного ребенка.

Установлено, что 23 апреля 2017 года в 250 метрах юго-восточней дороги по пер. 18-й Советский обнаружено тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти. Установлено, что смерть ребенка могла наступить с октября 2016 года по апрель 2017 года. Судебно-медицинская экспертиза показала, что младенец был живорожденным, доношенным и жизнеспособным.

До настоящего времени лицо, совершившее указанное преступление, не установлено, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области.

Следственные органы по Иркутской области и сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обращаются к лицам, обладающим какими-либо сведениями по данному факту, сообщить информацию по телефонам: 8-904-121-62-64, 8-924-620-82-28, 20-96-68, 21-63-99 или 21-68-05, 8-904-121-62-64.

Ссылки по теме:

2017-08-10 12:17:08




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!