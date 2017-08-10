Экспедиция «Байкал-Аляска» завершила четвертый этап плавания в Петропавловске-Камчатском 11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Экспедиция «Байкал-Аляска» прошла 11 тыс. км и завершила четвертый …

Жители Иркутска смогут задать вопросы по благоустройству дворов и общественных пространств во время прямой линии 11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Прямая линия с председателем комитета городского обустройства Еленой Федоровой …

Житель Братска из-за ревности убил своего соперника 11:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного …

Заксобрание готово на ближайшей сессии рассмотреть изменения в бюджет для строительства дороги на Ольхоне 12:00 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области готовы оказать всестороннюю …

ОНФ предлагает отказаться от алкоголя на банкете в честь 80-летия Иркутской области 12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в …

В лагере «Орленок» в Куйтунском районе детей кормили «незаконным» мясом 12:12 - Иркутск. Сибирские новости - В детском образовательно-оздоровительном лагере «Орленок» (п. …

В Иркутске следствие просит содействия в поиске лица, причастного к смерти новорожденного ребенка 12:17 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного …

В Усть-Илимске приступили к реализации программы по формированию современной городской среды 12:28 - Усть-Илимск. Сибирские новости - В Усть-Илимске приступили к реализации программы «Формирование …

Заметки на полях

Небольшие дожди и грозы ожидаются местами по Иркутской области в пятницу Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.

Эксклюзив

Главврач МСЧ № 2: мы делаем все, чтобы повысить качество медицинской помощи ( 29 ) Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.

А. Гимельштейн: Я отвечаю за каждое слово, опубликованное в газете «Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.

Обзоры рынков

На строительную отрасль в Иркутске приходится 10% всех вакансий Иркутск. Сибирские новости - Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Иркутске и выяснили, какова ситуация на рынке труда в сфере «Строительство, недвижимость», какие специалисты востребованы и какую зарплату им предлагают.

Актуально

РУСАЛ инвестировал более $1,1 млн в технологию производства сульфатов ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о вводе на Красноярском алюминиевом заводе участка по двухступенчатой очистке газов с получением сульфата натрия. Инвестиции в этот проект составили 1,14 млн долларов США.

Внедорожнику Нива - 40 лет! Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!

Пресс-релиз

Tele2 приглашает жителей Черемхово в 4G-кинотеатр Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 10 по 13 августа в Черемхово Иркутской области будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье на площадке перед ТЦ Spar жители Черемхово смогут бесплатно смотреть любимые фильмы на LTE-скоростях Tele2.

АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в первом полугодии 2017 года АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в первом полугодии 2017 года. С января по июнь комбинат выпустил 242 тыс. тонн цемента – на 11% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.