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Житель садоводства в Иркутске убил 56-летнего мужчину из-за украденного листа железа

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Свердловскому району Иркутск возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вечером 9 августа в отдел полиции поступило сообщение о том, что в СНТ «Ветеран труда» на одном из участков мужчина убил человека. Следователи на месте обнаружили тело 56-летнего жителя поселка Усть-Ордынский с ножевым ранением груди.

«По подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 59-летний мужчина, проживающий в СНТ «Ветеран труда». По версии следствия, накануне между двумя мужчинами произошел конфликт: житель поселка Усть-Ордынский украл лист железа у подозреваемого», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области.

В результате злоумышленник на почве внезапно возникших неприязненных отношений ударил ножом потерпевшего, от чего последний скончался до прибытия «скорой помощи». Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-08-10 12:21:15




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