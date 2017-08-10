В Усть-Илимске приступили к реализации программы по формированию современной городской среды

Усть-Илимск. Сибирские новости - В Усть-Илимске приступили к реализации программы «Формирование современной городской среды на 2017 год». Для обустройства восьми дворовых территорий заключены соглашения о предоставлении субсидий организациям, которые решением собственников помещений в МКД выбраны в качестве подрядчиков.



Экспертиза оценки достоверности сметной стоимости проектов проводится в отношении четырех дворовых территорий, на одну дворовую территорию экспертиза не требуется. По дворовым территориям Мира, 17, 24 и 34 выданы положительные решения.



По проспекту Мира, 24 завершена модернизация системы освещения, на треть выполнены работы по ремонту дворовых проездов и расширению автомобильной парковки. Также начаты мероприятия по обустройству на улицах Белградская, 9 и Мечтателей, 25.



В рамках благоустройства Аллеи Славы подготовлен эскизный проект, закончены инженерно-геодезические изыскания, разрабатывается проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству прогулочной зоны. Результаты ожидаются до 11 августа. Затем будет заключен муниципальный контракт. Работы по первому этапу благоустройства общественного пространства должны начаться в сентябре.



Напомним, на совещании по реализации проекта «Формирование современной городской среды на 2017 год» председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов поставил задачу ускорить начало работ по благоустройству в Усть-Илимске, Братске, Усолье-Сибирском, Шелехове, и Тулуне.



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2017-08-10 12:28:51