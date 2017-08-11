АО «ЕвроСибЭнерго» выделило средства на строительство смотровой площадки Братской ГЭС

05:02 - Братск. Сибирские новости - АО «ЕвроСибЭнерго» выделило 5 млн руб. на строительство смотровой …

Первую площадку с уличными тренажерами установили в Братске

04:49 - Братск. Сибирские новости - В Братске у школы № 30 открылась спортивная площадка из десяти уличных тренажеров. …

В Усть-Илимске приступили к реализации программы по формированию современной городской среды

12:28 - Усть-Илимск. Сибирские новости - В Усть-Илимске приступили к реализации программы «Формирование …

Житель садоводства в Иркутске убил 56-летнего мужчину из-за украденного листа железа

12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Свердловскому району Иркутск возбудил уголовное дело …

В Иркутске следствие просит содействия в поиске лица, причастного к смерти новорожденного ребенка

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного …

В лагере «Орленок» в Куйтунском районе детей кормили «незаконным» мясом

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - В детском образовательно-оздоровительном лагере «Орленок» (п. …

ОНФ предлагает отказаться от алкоголя на банкете в честь 80-летия Иркутской области

12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в …

Заксобрание готово на ближайшей сессии рассмотреть изменения в бюджет для строительства дороги на Ольхоне

12:00 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области готовы оказать всестороннюю …

Житель Братска из-за ревности убил своего соперника

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного …

Жители Иркутска смогут задать вопросы по благоустройству дворов и общественных пространств во время прямой линии

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Прямая линия с председателем комитета городского обустройства Еленой Федоровой …