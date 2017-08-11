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Первую площадку с уличными тренажерами установили в Братске

Фото: Сибновости
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Братск. Сибирские новости - В Братске у школы № 30 открылась спортивная площадка из десяти уличных тренажеров. На проект «Открытый спорт» Группа «Илим» направила 765 тыс. руб. Задумало и осуществило его Братское отделение благотворительного фонда ветеранов войны, труда и вооружённых сил, председателем которого является депутат Думы Братска Эдуард Демин.

"Чем больше будет таких спортивных площадок, тем быстрее будет формироваться культура здорового образа жизни, физического развития", - подчеркнул депутат.

На новой площадке планируется проводить различные спортивные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, пропаганду физической культуры и спорта, профилактику алко- и наркозависимости. Уже в ближайшее время на тренажерах устроят состязания сотрудники ООО «Защита» и спасатели филиала Группы «Илим» в Братске.

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2017-08-11 04:49:59




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