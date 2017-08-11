АО «ЕвроСибЭнерго» выделило средства на строительство смотровой площадки Братской ГЭС

Братск. Сибирские новости - АО «ЕвроСибЭнерго» выделило 5 млн руб. на строительство смотровой площадки Братской ГЭС. Работы по строительству площадки начнутся уже в этом году. Завершить их планируется в 2018 году, сообщил заместитель председателя комитета экономического развития администрации Братска Александр Яковлев.



Напомним, благоустройство смотровой площадки Братской ГЭС началось в 2015 году. За два года были проведены подготовительные работы: демонтированы остовы и бетонные основания, обустроен автомобильный подъездной путь, произведена вертикальная планировка площадки. Сейчас к площадке обеспечен доступ личного и общественного транспорта, созданы безопасные условия для осмотра Братской ГЭС, подготовлена территория для привлечения частных инвестиций.



В 2017 и 2018 годах планируется возвести две смотровые террасы из монолитного железобетона диаметром 10 и 7 метров со стальным ограждением высотой до 1,2 метров, установить указатели, провести благоустройство территории (автостоянка, временный проезд, газоны, мощение, скамейки, освещение). Автор проекта - братский архитектор Владимир Пуляев.



АО «ЕвроСибЭнерго» - крупнейшая частная российская энергетическая компания и одна из самых больших гидрогенерирующих компаний в мире. Создана путем приобретения и последовательной консолидации энергетических, инжиниринговых и угольных активов в период с 2001 года. В структуру компании входят 18 электростанций. Большая часть мощностей приходится на крупные российские гидростанции, расположенные на сибирских реках Ангара и Енисей: Красноярскую, Братскую, Усть-Илимскую и Иркутскую. Одним из ключевых потребителей «ЕвроСибЭнерго» являются алюминиевые заводы ОК РУСАЛ: Братский, Иркутский и Красноярский, - на их долю приходится около половины производимой станциями компании электроэнергии.



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2017-08-11 05:02:59