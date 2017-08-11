Действующий и бывший председатели Думы Вихоревки поборются за должность главы города
Братск. Сибирские новости - Накануне, 10 августа, закончилось выдвижение кандидатов на должность главы Вихоревского муниципального образования. Семь кандидатов, представившие документы в ТИК, приступили к сбору документов для регистрации, которые им необходимо представить в избирательную комиссию не позднее 18:00 13 августа. Окончательный список зарегистрированных кандидатов на должность главы Вихоревки будет известен не позднее 19 августа.
Как следует из документов Братской районной территориальной избирательной комиссии, на должность главы города претендуют три самовыдвиженца: ведущий инженер по организации и нормированию труда Маргарита Александрова и начальник отдела экономики и финансов Анастасия Лебедева, которые работают в Вихоревском центре организации работы железнодорожных станций, а также председатель Думы Вихоревки Елена Ясинская.
Документы на участие в выборах также подали индивидуальный предприниматель, депутат Думы Братского района Олег Гонохов (ЛДПР), представитель «Партии роста», заместитель начальника центра - начальник отдела по управлению персоналом Вихоревского центра организации работы железнодорожной станции Николай Дружинин, экс-председатель Думы Вихоревки, действующий депутат Думы города Анжелика Назимова (КПРФ) и заместитель начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки Восточно-Сибирской дирекции управления движением Денис Шпаков («Единая Россия»).
Напомним, выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября. В мае текущего года глава региона Сергей Левченко отрешил от должности главы муниципалитета Геннадия Пуляева. После исполняющим обязанности главы Вихоревки был назначен Сергей Касьянов, который с 18 июля он уволился по собственному желанию. Новым исполняющим обязанности главы города 18 июля была назначена руководитель аппарата администрации муниципалитета Оксана Кучер. Однако с 19 июля обязанности главы Вихоревки исполняет первый заместитель градоначальника Анна Попова.
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2017-08-11 07:38:36