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Трое полицейских получили травмы при оформлении ДТП в Братском районе

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Иркутск. Сибирские новости - В Братском районе Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием служебного транспорта. Инцидент произошёл в первом часу ночи 10 августа на автодороге «Вилюй».

65-летний водитель на автомобиле «Рено Дастер» не справился с рулевым управлением и допустил столкновение со стоящим на проезжей части служебным транспортом. В результате ДТП пострадали трое сотрудников и двое пассажиров внедорожника.

На момент столкновения полицейские исполняли служебные обязанности по установлению и выяснению обстоятельств другого ДТП, произошедшего раннее. В этой автоаварии погиб 38-летний водитель кроссовера «Тойота Рав4», съехавший с проезжей части.

Инспекторы и эксперты осуществляли действия по фиксированию случившегося. При этом служебный транспорт работал с проблесковыми сигнальными маяками и с включенной аварийной сигнализацией, а место аварии в соответствии с требованиями было огорожено специальными конусами оранжевого цвета.

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2017-08-11 07:51:34




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