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Саянск, Байкальск и Усолье-Сибирское отметят 12 августа День города

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 12 августа отмечают День города Саянск, Байкальск и Усолье-Сибирское. Все они являются моногородами.

В настоящее время в регионе восемь моногородов, в которых проживает около 16% населения региона. Начиная с 2010 года, в монопрофильных населенных пунктах создано более 8 тыс. новых рабочих мест, уровень безработицы среди трудоспособного населения в шести моногородах составил менее 1,27%.

Законодательное Собрание Иркутской области уделяет поддержке моногородов особое внимание. Председатель областного парламента Сергей Брилка напомнил, что тему создания инфраструктуры моногородов затронул в ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. В 2016 году на их развитие из областного и федерального бюджетов было выделено около 1,6 млрд руб. В этом году начата реализация проекта «Городская среда», направленного на благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной инфраструктуры, в котором активно участвуют и моногорода.

Иркутская область в этом году для развития моногородов планирует присоединиться к проекту «Локомотивы роста», который направлен на создание территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. Проект предусматривает развитие новых форм поддержки промышленной инфраструктуры, диверсификация оборонных предприятий, внедрение элементов цифровой экономики, развитие межотраслевой координации при создании продукции с высокой добавленной стоимостью, проведение мероприятий по технологическому аудиту и продвижению продукции на внешние рынки, создание новых рабочих мест - все эти вопросы находятся в центре внимания проекта.

С. Брилка от имени депутатов Законодательного Собрания поздравил моногорода с праздником. «Байкальск по праву гордится своими жителями, которые связали с ним жизнь и судьбу. Ценно, что дети и внуки тех, кто в шестидесятые годы был славен на всю страну трудовыми достижениями в строительстве крупного промышленного объекта, остались верны родной байкальской земле» - цитирует председателя областного парламента пресс-служба ЗС.

Саянск, по мнению спикера Законодательного Собрания, располагает достаточными ресурсами и инвестиционной привлекательностью для создания новых производств и рабочих мест, повышения благосостояния взрослых и юных сибиряков: «Выросший из рабочего поселка Саянск стал символом большого труда, городом, чьи успехи и достижения - несомненная заслуга нескольких поколений его жителей. Благодаря их энтузиазму и энергии сегодня Саянск занимает достойное место среди городов Приангарья, имеет свои традиции и заслуженную славу, продолжает укреплять экономику родного региона и всей страны», - отметил С. Брилка.

Поздравляя усольчан с 347-летием города, он напомнил, что Усолье-Сибирское - единственный город в Иркутской области, получивший статус территории опережающего социально-экономического развития. «А это значит, здесь будут реализованы крупные инвестиционные проекты, созданы тысячи рабочих мест», - подчеркнул председатель ЗС.

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2017-08-11 08:02:17




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